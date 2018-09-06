АВТОВАЗ сертифицировал спецверсию LADA Granta для Росгвардии

АВТОВАЗ сертифицировал особые патрульные LADA Granta для сотрудников Росгвардии и военной полиции. Соответствующий документ появился в базе Росстандарта, сообщает портал Autonews.ru.

Судя по документу, под капотом спецверсии будут устанавливаться три двигателя объемом 1,6 л на выбор мощностью 87, 98 и 106 л.с. Коробки передач – «механика» и «автомат» Jatco. Все машины будут оснащаться системой вызова экстренных оперативных служб, светоакустической панелью, системой видеонаблюдения и радиостанцией.

Ранее сообщалось, что патрульные LADA Granta оснастят бортовым компьютером с базой данных МВД. С помощью системы можно будет в любой момент узнать, находится ли человек в розыске. Также по базе данных можно проверить сведения о владельцах оружия или данные объектов и квартир, которые находятся под охраной росгвардейцев. Пока неизвестно, получит ли LADA Granta отделение для хранения спецсредств и оружия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», LADA Granta остается самой продаваемой моделью на российском рынке. Так, в ноябре реализация LADA Granta составила 12574 автомобиля (-6%). За одиннадцать месяцев 2019 года своих покупателей нашли 121260 автомобилей этого семейства, что на 29% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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