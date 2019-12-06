Рассекречены фотографии KIA Seltos для России

На калининградском заводе "Автотор" стартовала предсерийная сборка нового компактного кроссовера KIA Seltos. Об этом свидетельствуют "шпионские" фотографии, опубликованные на форуме "Киа Селтос Клуб".

Как пишет "Российская газета", судя по снимкам, на российском рынке будет продаваться такой же Seltos, как в Корее. Главное его отличие - "парящий" экран мультимедийной системы. А значит, версия о том, что россиянам достанется китайская версия, представленная на недавнем автосалоне в Гуанчжоу, оказалась неверной. Что касается экстерьера, то локализованный Seltos получил светодиодные полоски, соединяющие фары.

Напомним, KIA Seltos уже прошел российскую сертификацию, после всех испытаний, предусмотренных при оформлении «Одобрения типа транспортного средства». Новинка будет доступна на российском рынке с тремя вариантами бензиновых двигателей – в атмосферном или турбонаддувном исполнении, с рабочим объемом 1,6 и 2,0 л, мощностью 120, 147 и 175 л. с. В российских спецификациях KIA Seltos будет комплектоваться механической, автоматической, вариаторной или роботизированной трансмиссиями, иметь привод на переднюю ось или систему полного привода. При габаритной длине 4370 мм, передний и задний свесы Seltos не превышают 850 мм. Колесная база составляет 2630 мм, а габаритная высота составляет 1615 мм.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", компактный кроссовер KIA Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Конкретные сроки появления новинки еще не определены, как и спецификации для российского рынка.

Напомним, внешний вид нового компактного кроссовера KIA Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора "улыбка тигра" получил свои характерные особенности. Четкая "линия плеч" и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера. Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле "хай-тек". Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

В компании KIA Motors Rus уверены, что новый кроссовер Seltos новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B. "Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur", – считает генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».