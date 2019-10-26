Продажи новых люксовых автомобилей в России снизились на 10%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 10 месяцев 2019 года составил 1065 единиц. Это на 10% меньше, чем в январе – октябре прошлого года (1188 шт.).

Как отмечают эксперты агентства, рыночное падение испытывают только три из семи брендов, которые мы относим к люксовому сегменту. При этом среди них оказывается и модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, на долю которой приходится свыше 35% всего рынка. Так, по итогам 10 месяцев объем ее реализации оказался равен 392 экземплярам – на 37% ниже результата годичной давности. Кроме этого, «в минусе» также оказались Maserati (112 шт.; -43%) и Aston Martin (9 шт.; -31%).

Из тех люксовых марок, что демонстрируют положительную рыночную динамику, особо выделяются Lamborghini (117 шт.; рост в 2,4 раза) и Rolls-Royce (143 шт.; рост в 2 раза). Также продажи в России по итогам января – октября 2019 года увеличились у Bentley (262 шт.) и Ferrari (30 шт.) – на 21% и 20% соответственно.

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