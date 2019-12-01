Skoda в ноябре увеличила продажи в России на 11%

Российские дилеры Skoda в ноябре реализовали 9050 автомобилей – на 11% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 79436 машин, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,0% против 4,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в ноябре остается Octavia – на ней остановили свой выбор 3266 покупателей (+43%). Второе место занял компактный лифтбек Rapid, чьи продажи составили 3176 единиц (-15%). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Skoda Kodiaq с показателем 2553 проданных автомобиля (+27%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания Skoda представит на российском рынке сразу несколько новинок. Так, уже в первом квартале в дилерских центрах появится кроссовер Skoda Karoq, в первом полугодии – новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia. Технические характеристики и комплектации для российского рынка Karoq и Rapid будут раскрыты в середине декабря 2019 года, а по Octavia данные будут позднее. Других новинок, равно как и моделей, покидающих российский рынок, в следующем году не планируется.

А вот какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».