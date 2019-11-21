JAC рассказал о новинках для России в 2020 году

Компания JAC Motors в 2020 году планирует начать продажи в России двух новых моделей кроссоверов. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Джак автомобиль», семиместный переднеприводный кроссовер JAC S7, самый крупный в модельном ряду, ожидается, по предварительным данным, в августе 2020 года. Сборка JAC S7 будет налажена в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром».

Переднеприводный компактный кроссовер JAC S4 ожидается позже, не ранее октября - ноября 2020 года. Комплектации новинок для России на данный момент не определены. Помимо этого, ведется работа по подготовке к выводу на российский рынок электромобиля JAC iEVS7. Нынешняя линейка, состоящая из кроссоверов JAC S3 и JAC S5, а также пикапа JAC T6 останется в продаже и в следующем году.

Напомним, ранее компания JAC Motors начала продажи в Китае нового лифтбека JAC A5. Выход модели на российский рынок состоится не ранее 2021 года, информация о версиях для нашей страны будет доступна ближе к началу продаж.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».