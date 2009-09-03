Продажи автомобилей в США выросли впервые за 20 месяцев

Продажи новых легковых автомобилей в США по итогам августа выросли на 1% и составили 1 млн. 262 тысяч 189 единиц. Как отмечается, рост продаж зафиксирован впервые за 20 месяцев – с октября 2007 года. Кроме продажи автомобилей в августе на 264 тысяч штук превышают показатель за предыдущий месяц.

Положительный результат американского авторынка в августа эксперты объясняют действием госпрограммы по стимулированию спроса «Наличные за автохлам». Получить бонус в размере 3,5 – 4,5 тысячи долларов можно было в течение месяца с 24 июля по 24 августа, программа стоила 3 млрд. долларов и по ней было продано более 700 тысяч автомобилей. Однако аналитики предупреждают: с завершением бонусной программы продажи автомобилей снова буду падать, ведь среди покупателей в августе были и те, кто вообще не планировал покупать машину в ближайшее время. Между тем, скорректированный по итогам августа прогноз продаж на 2009 год поднялся до 13,7 млн. единиц – это самый высокий показатель с августа прошлого года.

Как пишет РБК daily , о росте продаж на американском рынке по итогам августа сообщили практически все автопроизводители, однако максимальную для себя пользу извлекли главным образом азиатские бренды. Их совокупные продажи увеличились на 12%, а рыночная доля составила 52,3%, тогда как на местные марки пришлось всего 40,8%.

Лидером продаж в августе стал General Motors (245085 автомобилей), однако это на 19,9% ниже прошлогоднего уровня. На втором месте – Toyota (включает Lexus и Scion), которая продала 225085 машин (+6,4%). За ней следует Ford (все бренды), увеличивший объем продаж на 17%, до 182149 штук. Стоит отметить, что эта компания единственная из местных автопроизводителей показала рост. Впрочем, наиболее впечатляющее увеличение продаж продемонстрировали корейцы: Kia продала 40198 автомобилей (+60,4%), Hyundai – 60467 штук (+47%). По мнению экспертов, успеху японцев и корейцев содействовал удачный модельный ряд, как нельзя кстати подходивший под программу, целью которой было не только простимулировать спрос, но и пересадить американцев с внедорожников и пикапов на более экономичные и экологичные автомобили. Аналогичные причины, а также невысокая цена подстегнули продажи Ford Focus на 56% до 25547 штук, эта модель стала самой продаваемой в рамках программы «Наличные за драндулеты».