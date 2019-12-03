КАМАЗ прогнозирует продать в России 29 тысяч грузовиков в 2019 году

КАМАЗ уточнил прогноз своих продаж грузовых автомобилей в России на 2019 год до максимум 29 тыс. штук, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. "На внутреннем рынке мы больше 29 тысяч (грузовиков) не продадим, сегодня уже ясно, потому что декабрь. По экспорту - перевалим за 5 тыс. Я вообще рассчитывал дотянуть до 6 тыс., но у нас несколько крупных контрактов перенеслись на следующий год", - цитирует главу КАМАЗа агентство "Финмаркет".

По его словам, маркетологи компании "чуть повысили прогноз по состоянию рынка: раньше давали 55-56 тыс. грузовых автомобилей, сейчас вывели на 59 тыс. по регистрациям в этом году". "Я склонен считать, даже до 60 тыс. поднимется", - сказал С.Когогин.

"Следующий год будет не лучше 2019-го, мы не ждем взрывного роста потребления. В этом году очень сильно упал сегмент магистральных тягачей, почти в два раза, поэтому и автомобилей К4 мы выпустили меньше, чем планировали. Существенна для нашего бизнеса "мусорная реформа". Ее позитивный фактор - резко увеличился сбыт мусоровозов, поставки шасси на заводы-производители мусоровозов, которые весь год работали устойчиво и стабильно. Стабильным остается спрос на полноприводные автомобили, традиционный наш продукт пользуется спросом у многих производителей спецтехники для сырьевых компаний. Газовики, нефтяники, геологоразведка используют эти машины в условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока", - отметил С.Когогин.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за десять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 21876 грузовых автомобилей «КАМАЗ» – это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 5218 единиц (+0,3%). КАМАЗ-5490 разошелся в количестве 4536 единиц, что на 16,9% выше показателя годичной давности. Замыкает тройку лидеров КАМАЗ-65115 с показателем 4178 реализованных машин (+10,6%).

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