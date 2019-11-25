АВТОСТАТ | Продажи автомобилей KIA с пробегом в ноябре выросли на 25%

Продажи автомобилей KIA с пробегом в ноябре выросли на 25%

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Продажи автомобилей KIA с пробегом в ноябре выросли на 25%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам ноября реализовали 747 таких машин, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. За одиннадцать месяцев 2019 года было реализовано 7290 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом (+24%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. К началу ноября 2019 года 111 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и машины из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и машины, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

Полный список дилеров KIA (и не только) по всем городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи дилеры вторичный рынок автомобили с пробегом kia

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