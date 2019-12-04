АВТОСТАТ | Меры господдержки автопроизводителей с высоким уровнем локализации доработают к 2020 году

Меры господдержки автопроизводителей с высоким уровнем локализации доработают к 2020 году

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Меры господдержки автопроизводителей с высоким уровнем локализации доработают к 2020 году

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Минпромторг России согласен с позицией, что автопроизводители, достигшие высокого уровня локализации производства, должны получать больше господдержки, нежели компании, не бравшие на себя серьезные обязательства по локализации. Система господдержки будет доработана до конца 2019 года, сообщил замминистра Александр Морозов.

При этом он уточнил, что сейчас министерство формирует систему мер господдержки. "Думаю, что она, по крайней мере, до конца года будет четко обрисована", - отметил чиновник.

Предполагается, что система господдержки для автопроизводителей будет изменяться с точки зрения повышения эффективности, пишет агентство "ТАСС". "Логика будет в том, что тот, кто больше инвестирует, у кого больше добавленной стоимости, будет существенно больше в целом получать господдержки. Она не только в деньгах измеряется. Доступ к госзакупкам, к примеру", - пояснил А. Морозов.

Как ранее сообщал источник "ТАСС", Минпромторг РФ предложил отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор в зависимости от уровня локализации производства автомобилей. Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что Минпромторг до конца 2019 года рассчитывает прийти к единому решению с автопроизводителями по этому вопросу.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году - смотрите в "Календаре новинок".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство локализация российский автопром господдержка

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