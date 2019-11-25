ТОП-10 регионов России по количеству автодилеров

В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг российских регионов по количеству дилеров*, занимающихся продажами и обслуживанием легковых автомобилей.

Возглавляет данный рейтинг Москва (вместе с Подмосковьем), где числится 565 дилерских центров, или почти каждый шестой в стране. На втором месте находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью, в которых суммарно насчитывается 238 автосалонов, что соответствует доле 7,2%. Таким образом, в этих регионах сосредоточена четверть всех российских дилеров.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Самарская область (122), которой совсем чуть-чуть уступают Татарстан (120) и Тюменская область (120). Кроме них, в ТОП-10 регионов по количеству автоцентров также вошли: Краснодарский край (117), Свердловская область (116), Челябинская область (113), Башкортостан (100) и Ростовская область (88).

Напомним, что по состоянию на середину октября в РФ насчитывалось 3 323 дилерских центра. Их полный список по городам – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Учитывались дилерские контракты (без отдельных сервисных партнеров)