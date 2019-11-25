АВТОСТАТ | Changan в ноябре увеличил продажи в России почти в 16 раз

Changan в ноябре увеличил продажи в России почти в 16 раз

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Changan в ноябре увеличил продажи в России почти в 16 раз

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Российские дилеры Changan в ноябре реализовали 473 автомобиля, что в 15,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. За одиннадцать месяцев 2019 года продажи Changan выросли на 46% и составили 2186 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, безусловным бестселлером Changan стал новый кроссовер CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в августе этого года. Стоимость новинки начинается от 969 тыс. 900 рублей (с учетом акций). Автомобиль получил дистанционный запуск двигателя, мультимедиа с экраном диагональю 10,25 дюйма, автоматическую коробку передач Aisin 3-го поколения, технологию “slush molding”, круиз-контроль и пр.

Кроме того, в конце декабря в продажу на российском рынке поступит новый кроссовер Changan CS55, а в начале 2020 года у дилеров появится обновленный CS75.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи китайские автомобили changan

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