АВТОСТАТ | Минимальная цена KIA Soul за два года выросла на 138 тысяч рублей

Минимальная цена KIA Soul за два года выросла на 138 тысяч рублей

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Минимальная цена KIA Soul за два года выросла на 138 тысяч рублей

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Эксперты «Цена Авто» продолжают исследовать динамику цен на бестселлеры российского авторынка и на этот раз составили график изменения стоимости KIA Soul за последние два года (начиная с ноября 2017-го). Выяснилось, что за это время минимальная цена* модели выросла на 138 тыс. рублей.

Сегодня стоимость KIA Soul третьего поколения 2019 производственного года в стартовой комплектации Classic с двигателем 1,6 л (123 л.с.) и МКП составляет 1 млн 029 900 рублей. Топовая версия Premium+ с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и АТ предлагается за 1 млн 649 900 рублей.

Сколько может стоить KIA Soul (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены kia kia soul

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