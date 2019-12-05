АВТОСТАТ | Итальянский авторынок в ноябре продолжил рост

Итальянский авторынок в ноябре продолжил рост

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Итальянский авторынок в ноябре продолжил рост

Экспорт транспортных средств из России
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Автомобильный рынок Италии в ноябре увеличился на 2,2% и составил 150587 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 0,6% и составила 1 млн 775 тыс. 884 единицы. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), несмотря на рост продаж в последние три месяца, по итогам года авторынок страны может составить порядка 1,9 млн машин, что ниже результатов 2018 и 2017 годов.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 21773 машины (-1,6%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 5% и составили 14022 единицы. На третьей строчке идет Ford с показателем 9996 реализованных автомобилей (+8,2%). Замыкают пятерку лидеров Renault (8472 шт.; +4,4%) и Peugeot (8021 шт.; -8,2%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи италия авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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