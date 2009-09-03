Итальянский авторынок в августе вырос на 8,5%

Автомобильный рынок Италии третий месяц подряд показывает положительную динамику – по итогам августа продажи автомобилей в этой стране выросли на 8,5% и составили 84560 единиц. Таким образом, последние три месяца несколько компенсировали предыдущее падение, и по итогам января-августа снижение продаж составило 7,4% (до 1 млн. 534 тысячи автомобилей). Рост рынка эксперты связывают с действием дотаций на покупку новых автомобилей в размере 1500-2000 евро, которые были введены итальянским правительством в марте нынешнего года.

Национальные автопроизводители, которые занимают порядка 33,9% местного рынка, по итогам августа увеличили реализацию на 10,4% до 28632 машин. По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в этой стране автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом месяце реализовал 21887 машин (+10,2%), заняв 25,9% на местном рынке. Стоит при этом отметить, что Fiat Punto и Panda возглавляют рейтинг самых продаваемых в Италии моделей с показателями 8047 и 6640 автомобилей соответственно, а модель Fiat 500 занимает четвертое место (2755 машин). На втором месте среди марок – Ford с объемом продаж в 7171 автомобиль (+15,9%) и 8,5-процентной рыночной долей. Замыкает «тройку» лидеров на этот раз Opel, реализация которого составила 5280 автомобилей (+17,9%) – это 6,2% от объема продаж на рынке. Таким образом, Peugeot опустился на одну позицию, несмотря на 96,5-процентрый рост реализации до 5132 машин (6%).