Geely в ноябре увеличила продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Geely в ноябре реализовали 890 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России была продана 8150 машин китайской марки (рост в 3 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, чьи продажи в ноябре составили 677 машин, а с начала года – 6518 единиц. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В скором времени в России начнутся продажи нового кроссовера Geely GS. Стоимость новинки в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

В дальнейшем компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, появится на российском рынке под названием Coolray. Эта модель уже получила одобрение типа транспортного средства, а старт продаж в России запланирован на первое полугодие 2020 года. Информация о дате официального запуска, а также о российских ценах на новый Geely Coolray будет опубликована в ближайшее время.

В каких городах есть дилерские центры Geely, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».