Suzuki открыла пятый автоцентр в Санкт-Петербурге

Компания «Сузуки Мотор Рус» открыла новый дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге. Автосалон, который принадлежит ГК «Аларм-Моторс», стал пятым для Suzuki в Санкт-Петербурге и вторым для дилера.

Инвестиции в открытие автоцентра составили 40 млн рублей, сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс». Его площадь – около 400 кв. м. В шоу-руме представлен весь модельный ряд Suzuki в России – Vitara, SX4, Jimny. На момент открытия в наличии дилера 60 новых автомобилей японского бренда.

В сервисной зоне расположены 4 выделенных поста обслуживания автомобилей Suzuki, которые оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием и специальным инструментом. Мощность ремзоны составляет 50 автомобилей в сутки.

«С появлением еще одного автосалона под управлением «Аларм-Моторс» мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций марки в городе, на который приходится в этом году почти 14% в общероссийском объеме продаж Suzuki», – заявил, в свою очередь, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года объем продаж новых автомобилей Suzuki в Санкт-Петербурге составил более 880 штук, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки является кроссовер Vitara, на который приходится 73% всех продаж.

Полный список дилеров Suzuki по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».