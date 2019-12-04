Стали известны подробности о KIA Seltos для России

Компактный кроссовер KIA Seltos для российского рынка будут выпускать на калининградском заводе "Автотор". Для новинки предусмотрены три двигателя и четыре типа трансмиссии. Все эти подробности стали известны из Одобрения типа транспортного средства, опубликованного в открытой базе Росстандарта.

Как пишет "Российская газета", в моторную гамму KIA Seltos в России войдут атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра и турбированный 1.6. Первый выдает 121 - 123 л.с. в зависимости от типа привода, второй - 149 л.с., а наддувный мотор - 177 л.с. Все они работают на 92-м бензине. Базовый двигатель сочетается с 6-ступенчатой "механикой" и классическим "автоматом", топовый - с бесступенчатым вариатором. Турбированному в пару положен преселективный "робот" с двумя сухими сцеплениями. Полный привод будет доступен со всеми силовыми установками, при этом машина с турбомотором получит только исполнение 4x4.

В ОТТС также указаны особенности подвески. Передняя - независимая пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя - полузависимая. Рулевое колесо - с электроусилителем. Все тормоза - дисковые. В списке доступных шин - три варианта, от R16 до R18.

В списке оборудования в ОТТС указаны совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования с автоматическим или ручным управлением, ЭРА-ГЛОНАСС и система мониторинга давления в шинах.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", компактный кроссовер KIA Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Конкретные сроки появления новинки еще не определены, как и спецификации для российского рынка.

Напомним, внешний вид нового компактного кроссовера KIA Seltos отличают удлиненная линия капота, заметная, ярко выраженная линия на переднем бампере, четкие кромки подштамповок кузова. При этом дизайн передней части с использованием характерной формы решетки радиатора "улыбка тигра" получил свои характерные особенности. Четкая "линия плеч" и форма поверхности остекления с наклоном к корме придают динамичность облику этого компактного кроссовера. Светодиодные фары и задние фонари Seltos имеют сложные, острые формы. Кроссовер также получил светодиодные дневные ходовые огни и многослойные, трехмерные указатели поворотов.

Отделка интерьера Seltos создана с применением высококачественных и футуристичных материалов. Облик салона сформирован широкими, плавными линиями и элементами в стиле "хай-тек". Одним из главных элементов в дизайне салона стал 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Стоит также отметить фирменную систему подсветки KIA Sound Mood Lighting, которая позволяет подбирать соответствующее световое оформление.

В компании KIA Motors Rus уверены, что новый кроссовер Seltos новинка сможет занять лидирующие позиции в сегменте SUV-B. "Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur", – считает генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в "Календаре новинок".