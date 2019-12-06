АВТОВАЗ ожидает снижения российского авторынка в 2020 году

АВТОВАЗ прогнозирует снижение рынка легковых и легких коммерческих автомобилей до 1,75 млн штук по итогам 2019 года, сообщил глава московского представительства компании Сергей Громак на прошедшем накануне заседании комитета по экономической политике Совета Федерации о вопросах господдержки автопроизводителей с участием крупнейших производителей.

Согласно представленной им в ходе заседания презентации, АВТОВАЗ также ожидает снижения рынка в 2020 году до 1,7 млн реализованных в России автомобилей. Как отмечалось в презентации АВТОВАЗа, ключевыми факторами, оказывающими влияние на рынок, будут макроэкономические факторы, меры господдержки рынка и новые меры поддержки отрасли, пишет агентство "Финмаркет".

Как считает руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев, в текущих рыночных и экономических условиях эффективность господдержки могут повысить следующие изменения: снижение процентных ставок по кредиту, расширение возможностей льготных программ: кредит на 7 лет, кредит без первоначального взноса, а также расширение списка моделей-участников госпрограмм за счет увеличения лимита стоимости авто до 1,5 – 2 млн рублей.

По мнению директора дивизиона Краснодар Юг автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Александра Загорулько, может оказаться обоснованной и перспективной идея повысить ценовой лимит для автомобилей, которые подпадают под действие госпрограмм. Это позволит простимулировать интерес к ним со стороны потенциальных потребителей, расширить перечень доступных моделей авто, в том числе дорогих, но произведенных на территории России. Также можно увеличить аудиторию потенциальных кандидатов среди покупателей, смягчив барьеры входа. В дополнение к этим шагам имеет смысл заложить более крупный бюджетный лимит на поддержку и продлить период действия программ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в ноябре снизились на 6,4% до 156848 машин. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 580 тыс. 297 автомобилей (-2,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в ноябре 31217 автомобилей LADA (-7%). С начала года российские дилеры LADA продали 326654 машины, что на 1% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в январе-ноябре составила 20,7 против 20,0% годом ранее.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».