АВТОСТАТ | В 30 российских регионах средний возраст автопарка ниже, чем в целом по стране

В 30 российских регионах средний возраст автопарка ниже, чем в целом по стране

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В 30 российских регионах средний возраст автопарка ниже, чем в целом по стране

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года (по состоянию на 1 июля 2019 года). При этом в 30 регионах страны данный показатель ниже среднего значения.

Самым «молодым» автопарком в стране обладает Татарстан – его средний возраст насчитывает 10 лет. У Москвы этот показатель чуть выше (10,4 года), а еще в трех субъектах РФ (Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Пермский край) средний возраст парка составил не более 11 лет.

Как отмечают эксперты агентства, большинство российских регионов имеет автопарк со средним возрастом, превосходящим общероссийский уровень. Наиболее отчетливо это видно на Дальнем Востоке, в некоторых субъектах которого средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк средний возраст автомобиля регионы-лидеры

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