В 30 российских регионах средний возраст автопарка ниже, чем в целом по стране

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года (по состоянию на 1 июля 2019 года). При этом в 30 регионах страны данный показатель ниже среднего значения.

Самым «молодым» автопарком в стране обладает Татарстан – его средний возраст насчитывает 10 лет. У Москвы этот показатель чуть выше (10,4 года), а еще в трех субъектах РФ (Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург и Пермский край) средний возраст парка составил не более 11 лет.

Как отмечают эксперты агентства, большинство российских регионов имеет автопарк со средним возрастом, превосходящим общероссийский уровень. Наиболее отчетливо это видно на Дальнем Востоке, в некоторых субъектах которого средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет. Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.