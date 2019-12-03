АВТОСТАТ | В ноябре продано более 230 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

В ноябре продано более 230 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

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В ноябре продано более 230 сертифицированных автомобилей Mitsubishi с пробегом

Сохранность остаточной стоимости автомобиля
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Компания «ММС Рус» в рамках программы «Diamond Car» по итогам ноября реализовала 234 автомобиля Mitsubishi с пробегом. Лидерство по продажам в рамках программы остается за Mitsubishi Outlander – в прошлом месяце был продан 151 кроссовер этой модели, сообщает пресс-служба «ММС Рус». Количество официальных дилеров, участвующих в программе, осталось неизменными и составило 105 предприятий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Mitsubishi реализовали 4142 автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России продан 36510 автомобилей Mitsubishi, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список официальных дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи вторичный рынок автомобили с пробегом mitsubishi

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