Volkswagen намерен инвестировать в Китай свыше 4 млрд евро в 2020 году

Немецкий автоконцерн Volkswagen со своими партнерами в 2020 году планирует вложить более 4 млрд евро в Китай. При этом 40% этой суммы будет направлено на развитие электромобилей, включая производство, инфраструктуру, исследования и разработку, сообщает агентство "Финмаркет".

Ожидается, что в ближайшие несколько лет автопроизводитель будет вкладывать больше средств в электромобили, чем в автомобили, работающие на традиционном топливе. Volkswagen планирует до 2025 года поставить на китайский рынок 30 моделей автомобилей на новых источниках энергии и довести их продажи до 1,5 млн штук.

Главный исполнительный директор Volkswagen Group China Стефан Волленштайн заявил, что успех Китая в области электромобилей станет основной движущей силой для реализации целей устойчивого развития компании.

В 2020 году производство электромобилей будет запущено на двух новых заводах FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, общая производственная мощность составит 600 тыс. автомобилей в год.

Volkswagen Group China в январе-октябре 2019 года поставила китайским клиентам 3,34 млн машин, а с момента выхода бренда на китайский рынок в общей сложности более 42 млн автомобилей.

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