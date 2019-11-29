ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам ноября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в ноябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 7273 автомобиля, что на 7% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 3718 покупателей (+7%). Третью строчку занял Renault Duster с показателем 3443 проданный автомобиля, что 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет KIA Sportage, разошедшийся тиражом 2942 экземпляр (-5%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз внедорожник LADA 4x4, чьи продажи составили 2919 машин (-6%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам ноября также вошли Toyota RAV4 (2672 шт., +17%), Skoda Kodiaq (2204 шт., +27%), Nissan Qashqai (2458 шт., +7%), Mitsubishi Outlander (2334 шт., -5%) и Hyundai Tucson (2152 шт., +18%).

Стоит отметить, что по итогам одиннадцати месяцев 2019 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 66048 реализованных машин (+6%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 34523 единиц (-12%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 32863 автомобиля (+10%).

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