LADA Vesta в ноябре вернулась на второе место в рейтинге российских бестселлеров

Флагманская модель LADA Vesta, которая в октябре уступила второе место в рейтинге российских бестселлеров модели KIA Rio, по итогам прошлого месяца взяла реванш.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за ноябрь, реализация LADA Granta в ноябре составила 12574 автомобиля (-6%). На второе место вернулась LADA Vesta с показателем 8703 машины (-12%). Третий результат показала KIA Rio – 7733 реализованных автомобиля (-9%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7273 экземпляра (+7%). Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 4681 штуки, что на 12% ниже показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4476 потребителей (-17%).

Продажи кроссовера Volkswagen Tiguan составили 3718 машин – на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Универсал LADA Largus выбрал 3678 покупатель, что соответствует уровню прошлого года. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 5% до 3443 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему Skoda Octavia, чей результат составил 3266 машин (+43%).

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