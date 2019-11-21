АВТОСТАТ | KIA Cerato в ноябре установил новый рекорд продаж в России

KIA Cerato в ноябре установил новый рекорд продаж в России

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KIA Cerato в ноябре установил новый рекорд продаж в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Российские дилеры KIA в ноябре реализовали 19606 автомобилей – это на 6,7% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 207888 автомобилей KIA, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в ноябре было реализовано 7733 автомобиля, что на 9,4% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2942 покупателя (-5,1%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 1886 реализованных автомобилей (-0,3%).

Стоит отметить, что флагманский кроссовер KIA Sorento Prime в ноябре обновил собственный рекорд месячных продаж  – дилеры реализовали 1214 автомобилей (+11%). В прошлом месяце также был зафиксирован годовой максимум у седана KIA Cerato – 1321 машина.

Добавим также, что на 4 декабря 2019 года в 99 городах России действует 194 официальных дилерских центров KIA. Их полный список по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».  

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи kia kia cerato

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