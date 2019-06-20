Hyundai до 2025 года инвестирует 52 млрд долларов в исследования и разработки

Компания Hyundai Motor в период с 2020 по 2025 год планирует инвестировать 61,1 триллиона вон (52 млрд долларов) в исследования и разработки, включая развитие производства электромобилей.

В частности, 41,1 триллионн вон (34 млрд долларов) будет выделено непосредственно на развитие производства и капитальные вложения для повышения конкурентоспособности, а примерно 20 триллионов вон (16 млрд долларов) будет направлено на развитие новых технологий, включая электромобили и беспилотные автомобили, искусственный интеллект, робототехнику, сообщает агентство "Прайм".

Цель новой стратегии компании состоит в том, чтобы к 2030 году представить как можно больше электромобилей на ключевых рынках, таких как Корея, США, Китай и Европа, а к 2035 году наладить поставки на развивающиеся рынки, такие как Индия и Бразилия. К 2025 году Hyundai планирует продавать 670 тыс. электромобилей в год.

Также компания объявила, что планирует к 2025 году повысить коэффициент операционной прибыли до 8% по сравнению с предыдущей целью в 7% к 2022 году. Кроме того, в феврале 2020 года Hyundai собирается провести обратный выкуп акций на сумму около 300 млрд вон (252 млн долларов).

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года Hyundai Motor реализовала по всему миру 4 млн 025 тыс. автомобилей (-3,6%). При этом в Корее продажи увеличились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 675,5 тыс. единиц. Реализация Hyundai Motor на внешних рынках сократилась на 4,9% до 3 млн 349 тыс. автомобилей. Это связано со спадом спроса на развивающихся рынках, который перекрыл хорошие показатели развитых стран, таких как США.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Hyundai, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».