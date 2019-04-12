АВТОСТАТ | «Ростех» наймет нового консультанта для перевода акционера АВТОВАЗа в РФ

«Ростех» наймет нового консультанта для перевода акционера АВТОВАЗа в РФ

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«Ростех» наймет нового консультанта для перевода акционера АВТОВАЗа в РФ

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Госкорпорация «Ростех» объявила конкурс на оказание консультационных юридических услуг по переводу из голландской в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Renault (Aliance Rostec Auto B.V.), которое владеет АВТОВАЗом, следует из данных сайта госзакупок. Начальная цена услуг оценивается в 10,7 млн рублей. СП Aliance Rostec Auto принадлежит 100% акций российского автопроизводителя, пишет агентство RNS.

«Объем заказываемых услуг включает в себя согласование структуры владения "Ростехом" и Renault акциями АО "АВТОВАЗ", включая через международную компанию, и пошагового плана для достижения согласованной структуры владения, а также сопровождение редомициляции компании в РФ», – говорится в документации к конкурсу. Кроме того, юристы должны будут организовать взаимодействие с Минэкономразвития и ЦБ по данному вопросу.

Напомним, в ноябре 2018 года уже привлекала для подготовки перерегистрации международную юридическую компанию Latham & Watkins. «Однако по не зависящим от сторон и их консультантов обстоятельствам переезд совместного предприятия в российскую юрисдикцию так и не был совершен», – говорится в документах.

«Роcтех» и Renault ведут переговоры о необходимости изменения структуры совместного владения и управления АВТОВАЗом с 2018 года. В июне этого года глава корпорации Сергей Чемезов говорил, что перерегистрация СП в России может быть завершена до конца года.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз автоваз-renault-nissan

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