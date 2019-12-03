АВТОСТАТ | Volkswagen с начала года увеличил продажи LCV в России на 1%

Volkswagen с начала года увеличил продажи LCV в России на 1%

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Volkswagen с начала года увеличил продажи LCV в России на 1%

Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России
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Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 735 легких коммерческих автомобиля, что на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России составили 6885 единиц (+1,2%), сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в прошлом месяце покупателям было передано 458 автомобилей группы Т6. Реализация модели  Volkswagen Caddy составила 130 машин. Пикап Amarok в прошлом месяце нашел 76 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи пикапа Volkswagen Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость новинки составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые легковые автомобили Volkswagen, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили volkswagen

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