Volkswagen с начала года увеличил продажи LCV в России на 1%

Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 735 легких коммерческих автомобиля, что на 0,7% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России составили 6885 единиц (+1,2%), сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, в прошлом месяце покупателям было передано 458 автомобилей группы Т6. Реализация модели Volkswagen Caddy составила 130 машин. Пикап Amarok в прошлом месяце нашел 76 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи пикапа Volkswagen Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость новинки составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые легковые автомобили Volkswagen, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».