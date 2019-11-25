АВТОСТАТ | В Тольятти растет обеспеченность автомобилями за счет сокращения населения

В Тольятти растет обеспеченность автомобилями за счет сокращения населения

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В Тольятти обеспеченность автомобилями – как в среднем по стране

Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в Тольятти, который носит звание автомобильной столицы РФ, на одну тысячу жителей приходится 306 автомобилей. И этот показатель в точности соответствует общероссийскому значению.

Так, по данным агентства, на 1 июля в Тольятти было зарегистрировано 214,3 тыс. легковых машин. При этом население города на ту же дату составило 700,4 тыс. человек (такие данные приводит газета «Понедельник» со ссылкой на городскую администрацию). Как результат, обеспеченность автомобилями здесь составляет 306 штук на 1000 жителей – так же, как и в среднем по России.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что данный показатель в Тольятти растет – причем не только благодаря увеличению автопарка, но и за счет убыли населения. К примеру, на 1 января нынешнего года здесь насчитывалось 211,6 тыс. легковых машин, а проживало 702,8 тыс. человек. Соответственно обеспеченность на тот момент составляла 301 автомобиль на 1000 жителей.

Полный список автодилеров Тольятти и остальных городов России – смотрите на сайте Цена Авто в разделе «Дилеры».

Фото: amarok-man.livejournal.com.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк обеспеченность

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