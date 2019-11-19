Раскрыты подробности о рестайлинговом Hyundai Solaris для России

Петербургский завод Hyundai приступил к тестовой сборке обновленного седана Hyundai Solaris. Об этом сообщил Solaris Club со ссылкой на свои источники на предприятии, по данным которых у модели после рестайлинга изменился внешний вид.

Так, у Hyundai Solaris теперь совсем другой передний бампер, есть светодиодная оптика. Она предусмотрена для топовых комплектаций модели. В дизайне задней части кузова также есть изменения - новые светодиодные фонари и бампер в спортивной стилистике. Российский рестайлинговый Hyundai Solaris выгодно отличается от китайского аналога Hyundai Verna, вышедшего в продажу в октябре этого года, пишет "Российская газета".

Изменения затронули и салон автомобиля, например, для пассажиров заднего ряда сидений были установлены дефлекторы обдува и usb-разъемы. В числе нововведений есть также и функция автоматического складывания зеркал, отделка салона кожей. В целом же в салоне обновленного Hyundai Solaris реализованы многие решения, которые были внедрены и на новом Hyundai Verna за исключением, в частности, цифровой приборной панели. Информации о том, какие изменения произошли в линейке двигателей обновленного Hyundai Solaris, пока нет.

В настоящее время линейка силовых агрегатов модели включает два мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются теперь только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. Стоимость Hyundai Solaris составляет от 776 тыс. рублей. В стандартное оснащение стартовой комплектации модели входят 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.

Напомним, седан Hyundai Solaris второго поколения производится на заводе компании в Санкт-Петербурге. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России был реализован 54305 автомобилей этой модели (-11%). В результате Hyundai Solaris вошел в ТОП-5 российских бестселлеров, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».