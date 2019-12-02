Suzuki в ноябре увеличила продажи в России на 48%

Российские дилеры Suzuki в ноябре реализовали 931 автомобиль – на 47,5% больше, чем годом ранее. Как отмечается, это лучший результат месячных продаж в текущем году, а положительная динамика фиксируется уже третий месяц подряд. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 6354 машины, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в ноябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 663 экземпляров (+55%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась на 60% до 218 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 50 покупателей.

Как отмечает генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, несмотря на непростые условия рынка, продажи Suzuki в России продолжают расти, а бестселлеры марки – Vitara и SX4 – ставить новые рекорды. Для этих моделей ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в текущем году.

В каких городах есть дилерские центры Suzuki, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».