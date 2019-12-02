АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов РФ по количеству импортных иномарок

ТОП-10 регионов РФ по количеству импортных иномарок

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ТОП-10 регионов РФ по количеству импортных иномарок

Автомобильный рынок России - 2019
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 16,7 млн иномарок, ввезенных из-за рубежа. Это составляет около 38% всего парка легковых автомобилей в нашей стране.

Больше всего таких машин числится в Москве – 1,81 млн единиц. Второе место в данном рейтинге занимает соседнее Подмосковье (1,16 млн шт.), а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с показателем 810 тыс. машин зарубежной сборки. Как отмечают эксперты, на эти три субъекта РФ приходится свыше 20% всех импортных иномарок.

В пятерке их крупнейших региональных парков оказываются также Приморье (782 тыс. шт.) и Краснодарский край (657 тыс. шт.).

Кроме них, в ТОП-10 этого рейтинга попадают: Новосибирская область (476 тыс. шт.), Свердловская область (474 тыс. шт.), Красноярский край (440 тыс. шт.), Иркутская область (434 тыс. шт.) и Ростовская область (398 тыс. шт.).

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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