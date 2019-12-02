АВТОВАЗ в ноябре снизил продажи в России на 7%

АВТОВАЗ в ноябре реализовал на российском рынке 31217 автомобилей LADA – на 7,3% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 326654 машины, что на 0,6% выше показателя годичной давности, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, с начала года составила около 20,5%.

Бестселлером АВТОВАЗа в ноябре стала LADA Granta, чья реализация составила 12574 автомобиля (-5,6%). Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 8703 проданных машины (-12,1%). Продажи других семейств LADA – XRAY, Largus и LADA 4х4 – сохраняются на стабильном уровне, с минимальными колебаниями от месяца к месяцу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре АВТОВАЗ начал продажи обновленного семейства LADA Vesta: автомобили получили новые опции, а кроме того, для них стал доступен силовой агрегат Альянса Renault-Nissan – 113-сильный мотор 1,6 л и бесступенчатая автоматическая трансмиссия. Стоимость новой LADA Vesta АТ седан – от 736,9 тыс. рублей, что делает ее одним из самых доступных автомобилей с автоматической трансмиссией в своем классе.

Полный список официальных дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».