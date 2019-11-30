Правительство продлило мораторий на «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальнего Востока

Правительство продлило правила ввоза из-за границы подержанных автомобилей через таможни Дальнего Востока, согласно которым машины с правым рулем не нужно оснащать системой экстренного вызова при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС». Срок действия этого распоряжения составляет 1 год с момента подписания, сообщает агентство «Интерфакс».

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий. 22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальневосточного федерального окрга, но только на один год. Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в регион на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.

Как отмечает руководитель категории Автомобили «Авито Авто» Кирилл Вотяков, авторынок Дальнего Востока довольно своеобразен и обособлен. Высокий спрос на праворульные машины в этом регионе обусловлен географической близостью Дальнего Востока и Японии, что позволяет местным жителям покупать подходящие по многим параметрам иномарки. Японские модели не уступают по качеству и выдерживают российский холод, при этом большой рынок автомобилей с пробегом позволяет выбрать машину по доступной цене.

«Одна из особенностей дальневосточного авторынка заключается еще и в законодательстве в отношении «ЭРА-ГЛОНАСС» – кнопки экстренного реагирования на ДТП. С 2017 года все регистрируемые в стране автомобили должны быть оснащены данной системой. Это создало трудности при массовом импорте машин из Японии. Во-первых, систему сложно интегрировать в японские модели, во-вторых, в Приморском крае работало всего две станции для установки «ЭРЫ», и справиться с объемом работы было проблематично. В итоге обязательная установка системы в регионе была отменена», – рассказал Кирилл Вотяков.

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