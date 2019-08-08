Калининградский завод «Автотор» выпустил пробную партию автомобилей Audi Q7, которые были отправлены в дилерскую сеть. Об этом сообщил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов, добавив, что в пробной партии было выпущено 250 автомобилей Audi Q7. По его словам, решение о дальнейшем сотрудничестве будет принимать автоконцерн. На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, пишет агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый Audi Q7 появится на российском рынке в первом 2020 года. Экстерьер новинки отличают крупная восьмиугольная решетка радиатора Single frame с шестью вертикальными планками, состоящие из двух секций боковые воздухозаборники, а также фары с оригинальным световым рисунком, которые опционально могут быть оснащены светодиодной технологии HD Matrix с лазерными элементами Audi laser light. Эффектная хромированная полоса в обновленной задней части создает визуальную связь между узкими задними фонарями и графикой световых элементов.

В дополнение к усовершенствованной системе динамического рулевого управления всеми колесами в новом Audi Q7 предлагается электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости. А адаптивная пневматическая подвеска позволяет регулировать дорожный просвет. В стандартное оснащение автомобиля входит система Audi drive select с семью профилями движения, включая режим Offroad.

Полноразмерный SUV стал на 11 мм длиннее (5063 мм). Ширина автомобиля составляет 1970 мм, высота – 1741 мм (с учетом антенны на крыше). В зависимости от положения спинок задних сидений объем багажника пятиместной версии составляет от 865 до 2050 л. В стандартную комплектацию включен электропривод двери багажного отделения, а опционально предлагается функция управление с помощью движения ноги. Также в качестве опции Audi предлагает улучшенные задние сиденья: все три независимых сиденья имеют собственные регулировки продольного перемещения и угла наклона спинки. А в третий ряд можно добавить два отдельных сиденья, складывающихся при помощи электропривода.

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