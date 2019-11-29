Локализация производства двигателей Mazda в Приморье достигла 30%

Завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке, который в июне приступил к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G, по итогам года выпустит более 4 тыс. моторов. В 2020 году запланировано увеличение производства до 19 тыс. двигателей, сообщает пресс-служба Администрации Приморского края. При этом локализация производства на предприятии выросла с 2% до 30%. В настоящее время на сборке двигателей занято почти 200 специалистов.

Напомним, в сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская». А в октябре того же года на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей. Открытие нового завода состоялось в сентябре 2018 года. Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км.

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