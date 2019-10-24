Рынок новых электрокаров в России вырос примерно втрое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2019 года обладателями новых электромобилей в нашей стране стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года (112 шт.).

40% этого рынка пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который за это время приобрели 119 россиян. Совсем чуть-чуть уступил лидеру Nissan Leaf (114 шт.).

Пятую часть рынка новых электромобилей занимает Tesla – продукцию этого бренда купили 59 жителей нашей страны. Большинство их них выбрало кроссовер Model X (36 шт.), а остальные – Model 3 (13 шт.) и Model S (10 шт.).

Кроме этого, с января по октябрь на российских дорогах появилось 5 новых экземпляров модели Renault Twizy.

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