Hyundai в ноябре увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Hyundai в ноябре реализовали 16314 автомобилей – на 2,7% больше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Hyundai в нашей стране остались на прошлогоднем уровне и составили 164128 машин (+0,6%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в ноябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 7273 проданных машины (+7%). Как отмечается, это лучший результат модели с начала года. На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 4476 этих автомобилей (-17%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 2152 покупателей (+18%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 1186 реализованных машин (+45%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 462 автомобиля (-24%).

Напомним, с 20 ноября в России стала доступна Sonata восьмого поколения, и до конца месяца покупателей нашли 68 таких машин. Новинка доступна в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии стоимость Hyundai Sonata составляет 1 млн 499 тыс. рублей. В топовой комплектации Prestige модель оценена в 1 млн 999 тыс. рублей.