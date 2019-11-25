Volkswagen запустил в России сервис по аренде коммерческих автомобилей

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили запустила новый продукт – Volkswagen Rent. Это первая дистрибьюция в России, предлагающая сервис по аренде коммерческих автомобилей пассажирского сегмента. На этапе запуска проект Volkswagen Rent полностью закрывает потребности B2B аудитории в перевозках как утилитарного назначения, так и частного, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Сервис организован по принципу агрегатора на базе дилерской сети Volkswagen. Автопарк включает в себя минивэны, фургоны и микроавтобусы, в том числе автомобили под заказ. В дальнейшем планируется пополнить автопарк моделями Transporter и Crafter, расширив фокус интересов и на грузовые перевозки.

Автопарк сформирован из новых автомобилей. Для аренды используются автомобили Volkswagen под заказ и специфику клиента не старше 2-х лет от даты регистрации в ГИБДД. Все автомобили проходят обязательные регламентные ТО согласно строгим правилам марки, включая тщательную проверку всех узлов и агрегатов автомобиля. Межсервисный пробег автомобилей Volkswagen Rent осуществляется регулярно в зависимости от специфики модели.

Условия Volkswagen Rent не предусматривают ограничений по максимальному сроку аренды и географии использования автомобилей: автомобиль может использоваться как на территории России, так и за рубежом.

В сервисе заложен автоматический алгоритм по снижению стоимости аренды автомобиля с учетом длительности срока эксплуатации. Рассчитывается индивидуально в зависимости от модели. При этом действуют специальные предложения и скидки для новых и постоянных клиентов.

Стоит также отметить, что все процессы: проверка благонадежности клиента, расчет стоимости аренды, подготовка необходимой документации – выполняются онлайн в режиме одного окна. Клиент только вносит данные, выбирает подходящий автомобиль и принимает готовый пакет документов у курьера в удобном месте в удобное время.

Добавим, что в настоящее время сервис Volkswagen Rent работает только для корпоративных клиентов, включающих организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. В ближайшей перспективе марка планирует активно развивать сервис с аналогичными возможностями для физических лиц.