Новый родстер Mazda MX-5 перейдет на электротягу

Компания Mazda занялась разработкой преемника родстера MX-5, который сохранит ключевые особенности модели: небольшую массу и компактные размеры. При этом новинка должна соответствовать конъюнктуре рынка и с запасом укладываться в экологические нормы.

Как рассказал изданию Autocar руководитель отдела исследований и разработок Mazda Ичиро Хиросе, если инженеры решат идти по пути электрификации родстера, масса автомобиля не увеличится значительно.

Текущее поколение MX-5 весит около 1000 кг и сохранить подобные показатели с электромотором и аккумулятором будет сложно, пишт портал Motor.ru. Не исключено, что для MX-5 подберут батарею небольшой емкости, как на недавно представленном электрическом кроссовере MX-30 – в таком случае покупателям придется смириться с запасом хода в пределах 200 км.

В свою очередь, главный дизайнер Mazda Икуо Маедо дал понять, что окончательное решение об архитектуре родстера пятого поколения еще не принято. «Предпочтения людей, которые любят водить спортивные автомобили, могут меняться, так что нам нужно подумать о том, в каком направлении двигаться при разработке новой MX-5», – объяснил он. Вполне вероятно, что родстер пятого поколения дебютирует в нескольких версиях: бензиновой, гибридной и электрической.

В настоящий момент европейские версии Mazda MX-5 оснащается 2-литровым 184-сильным двигателем, для внутреннего рынка заднеприводный спорткар комплектуется двигателем 1.5 мощностью 132 л.с.

Текущее поколение Mazda MX-5 выпускается с 2015 года и пережило рестайлинг в прошлом году, так что преемник вряд ли выйдет на рынок раньше 2021-го. Хотя продажи родстера падают, спрос все еще высок: в Великобритании за девять месяцев 2019 года было продано около 4000 машин, а всего в Европе нашли покупателей более 11 тысяч спорткаров.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».