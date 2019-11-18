АВТОСТАТ | Система автоматического торможения станет обязательной в Японии

Система автоматического торможения станет обязательной в Японии

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Система автоматического торможения станет обязательной в Японии

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Правительство Японии готовит законопроект, согласно которому все новые автомобили на внутреннем рынке должны штатно иметь систему автоматического торможения. Ожидается, что это требование вступит в силу с начала 2021 финансового года, который по японским законам начинается 1 апреля календарного 2021 года, и будет распространяться на легковые машины (включая кей-кары) и легкие коммерческие автомобили, которые выйдут на рынок после указанной даты. Для уже выпускающихся моделей требование иметь функцию автоторможения будет введено с 2025 года, пишет издание «Авторевю».

По плану, чтобы пройти сертификацию, машины должны соответствовать трем параметрам. Обязательны возможность остановки со скорости 40 км/ч перед стоящим автомобилем, замедление со скорости 60 км/ч при приближении к машине, движущейся со скоростью 20 км/ч, а также полная остановка со скорости 30 км/ч при обнаружении пешехода, который переходит дорогу со скоростью 5 км/ч.

Для японского автопрома переход на новые требования не должен стать проблемой. По информации издания Asahi, в 2018 году 84,6% проданных на местном рынке новых автомобилей уже имели систему автоматического торможения. Оставшаяся скромная доля – это наиболее дешевые и простые машины, которые неизбежно подорожают после введения новых требований и установки новой электроники.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония новые опции японские автомобили

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