Audi за 5 лет вложит в новые разработки 37 млрд евро

Компания Audi в течение 5 лет планирует потратить на исследования, разработки и капитальные вложения 37 млрд евро. Об этом в пятницу заявило дочернее подразделение концерна Volkswagen.

Цель вложений Audi - обогнать в производстве и продажах автомобилей как традиционных конкурентов BMW и Mercedes-Benz, так и американскую Tesla. Из общей суммы почти треть, 12 млрд евро, будет потрачена на разработки в сфере электрокаров, сообщает агентство "Финмаркет". Как отмечается, такое заявление Audi сделала ровно через неделю после того, как Tesla объявила об инвестициях в 4 млрд евро в строительство завода под Берлином.

Ранее концерн Volkswagen, в состав которого входит Audi, заявил, что планирует в ближайшие 5 лет вложить 60 млрд евро в производство экологически чистых автомобилей и разработку машин с автоматическим управлением.

Audi было последним подразделением концерна Volkswagen, который сохранял курс на экономию на фоне продолжающейся стагнации в автомобильной промышленности Германии. Недавно было объявлено о сокращении Audi 9500 рабочих мест для снижения расходов на 6 млрд евро и создании дополнительных 2 тыс. рабочих мест в сфере электромобилей и дигитализации.

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