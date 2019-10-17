В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40

Компания «Яндекс» пополнила автопарк своего каршеринга новой моделью. Теперь пользователям доступен кроссовер Volvo XC40. Как сообщает портал Motor.ru, арендовать можно один из 50 автомобилей, причем они доступны в девяти разных цветах и в трех комплектациях.

Напомним, в конце сентября автопарк «Яндекс.Драйва» пополнился первыми электрическими моделями. Для аренды стали доступны 30 экземпляров Nissan Leaf, но с небольшой оговоркой. Помимо обязательных требований по возрасту и стажу, завершить аренду можно только в пределах Садового кольца, чтобы автомобиль смогли подзарядить.

В конце августа «Яндекс.Драйв» добавил в список доступных моделей два классических масл-кара Ford Mustang конца 1960-х годов. Как заявляют в компании, оба экземпляра по состоянию практически музейные экспонаты – даже кожаные сиденья и приборные панели сохранились с завода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в российском парке каршеринга числится 27 тыс. автомобилей. При этом более 90% данного парка принадлежит трем компаниям. Свыше половины – это автомобили, относящиеся к системе «Яндекс.Драйв» (15 тыс. шт.). Примечательно, что в прошлом году компания начинала всего лишь с 750 машин и, таким образом, за год ее парк увеличился в 20 раз. А сегодня он является не только крупнейшим в России, но и вторым в мире среди каршеринговых компаний. Другие крупные операторы каршеринга в нашей стране – это «Делимобиль» и BelkaCar. Их парк насчитывает 6000 и 4300 автомобилей соответственно. Всего же в России работает 24 каршеринговые компании.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Volvo XC40 (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».