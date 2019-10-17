АВТОСТАТ | В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40

В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40

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В каршеринге «Яндекса» появился Volvo XC40

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Компания «Яндекс» пополнила автопарк своего каршеринга новой моделью. Теперь пользователям доступен кроссовер Volvo XC40. Как сообщает портал Motor.ru, арендовать можно один из 50 автомобилей, причем они доступны в девяти разных цветах и в трех комплектациях.

Напомним, в конце сентября автопарк «Яндекс.Драйва» пополнился первыми электрическими моделями. Для аренды стали доступны 30 экземпляров Nissan Leaf, но с небольшой оговоркой. Помимо обязательных требований по возрасту и стажу, завершить аренду можно только в пределах Садового кольца, чтобы автомобиль смогли подзарядить.

В конце августа «Яндекс.Драйв» добавил в список доступных моделей два классических масл-кара Ford Mustang конца 1960-х годов. Как заявляют в компании, оба экземпляра по состоянию практически музейные экспонаты – даже кожаные сиденья и приборные панели сохранились с завода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в российском парке каршеринга числится 27 тыс. автомобилей. При этом более 90% данного парка принадлежит трем компаниям. Свыше половины – это автомобили, относящиеся к системе «Яндекс.Драйв» (15 тыс. шт.). Примечательно, что в прошлом году компания начинала всего лишь с 750 машин и, таким образом, за год ее парк увеличился в 20 раз. А сегодня он является не только крупнейшим в России, но и вторым в мире среди каршеринговых компаний. Другие крупные операторы каршеринга в нашей стране – это «Делимобиль» и BelkaCar. Их парк насчитывает 6000 и 4300 автомобилей соответственно. Всего же в России работает 24 каршеринговые компании.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Volvo XC40 (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-марки корпоративные продажи каршеринг volvo volvo xc40

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