Chery в ноябре увеличила продажи в России в 2 раза

Российские дилеры Chery в ноябре реализовали 607 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Chery в России увеличились на 11% и составили 5527 машин, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Как отмечается, положительная динамика обусловлена расширением модельного ряда, а именно кроссоверами Tiggo 7 и Tiggo 4, а также дистрибьюторскими программами поддержки продаж.

Бестселлером Chery на российском рынке по итогам ноября остается кроссовер Tiggo 4, на который пришлось 58% в общем объеме реализации. Наибольшим спросом модель пользовалась в комплектации Techno, которой отдали предпочтение 46% покупателей.

Приобретение кроссоверов Chery посредством услуг онлайн-магазина в ноябре выбрал 41 клиент, а с начала года – 224 потребителя. Бронирование онлайн позволяет клиенту сэкономить до 35 тыс. рублей на автомобили 2019 г.в. и до 250 тыс. рублей на модели выпуска прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery расширила в России штатную комплектацию Cosmo кроссовера Chery Tiggo 4. В список оснащения добавлена функция автозапуска двигателя без удорожания комплектации. Напомним, стоимость кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo составляет от 1 млн 199 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.