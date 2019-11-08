Новый Haval F7x в ноябре вошел в тройку бестселлеров марки

Российские дилеры Haval в ноябре реализовали 1476 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 10014 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,8 раза), сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, чьи продажи в ноябре составили 550 машин. Кроссовер Haval F7 в прошлом месяце выбрали 467 покупателей. Новый купе-кроссовер Haval F7x уже в первый месяц продаж вошел в тройку бестселлеров марки с показателем 247 экземпляров. Реализация компактного кроссовера Haval H2 составила 131 автомобиль, рамного внедорожника Haval H9 – 81 экземпляр.

Напомним, новый купе-кроссовер Haval F7x, производство которого налажено на заводе компании в Тульской области, доступен в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей. Таким образом, новый Haval F7x предлагается по той же цене, что и базовый кроссовер F7 с тем же уровнем оснащения. Автомобиль получил широкие мультимедийные возможности F7x, такие как 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления мультимедийной системой, опционально доступные уже в базовой комплектации по цене 20 тыс. рублей. Головное устройство мультимедийной системы имеет сенсорный дисплей с диагональю 9 дюймов, поддерживает технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto.

Для автомобилей Haval F7x с турбодвигателем 2.0 л, коробкой передач 7 DCT и полным приводом предусмотрены интеллектуальные системы выбора режима движения Terrain Response, благодаря которым водитель может выбирать один из 6 режимов движения в зависимости от характера поездки и погодных условий. Также новый Haval F7x обладает множеством интеллектуальных систем безопасности, таких как HHC, HDC, ESP, ACC и FCW, а также 6 подушек безопасности в автомобиле.

В каких еще городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».