Французский авторынок в ноябре остался «в плюсе»

Автомобильный рынок Франции в ноябре увеличился на 0,7% до 172735 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 2 млн 003 тыс. 089 единиц (-0,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стала Renault, реализовавшая 32614 машин (+26,9%). Второе место занимает Peugeot с показателем 31510 проданных автомобилей (-4%). Реализация Citroen снизилась на 3,2% и составила 17181 машину. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 12134 автомобиля (-7,7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 9770 машин (-20,9%).

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