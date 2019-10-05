АВТОСТАТ | Французский авторынок в ноябре остался «в плюсе»

Французский авторынок в ноябре остался «в плюсе»

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Французский авторынок в ноябре остался «в плюсе»

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Автомобильный рынок Франции в ноябре увеличился на 0,7% до 172735 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 2 млн 003 тыс. 089 единиц (-0,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стала Renault, реализовавшая 32614 машин (+26,9%). Второе место занимает Peugeot с показателем 31510 проданных автомобилей (-4%). Реализация Citroen снизилась на 3,2% и составила 17181 машину. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 12134 автомобиля (-7,7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, чьи дилеры реализовали 9770 машин (-20,9%).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: франция авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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