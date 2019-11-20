Ferrari Roma призван привлечь к марке новых клиентов

Компания Ferrari рассчитывает, что новая модель начального уровня Roma поможет привлечь новых клиентов, которые были уверены, что не могут себе позволить итальянские суперкары.

Как пишет портал Motor.ru, пока Aston Martin, Bentley, Lamborghini и Porsche расширяют модельный ряд, добавляя в него кроссоверы, Ferrari по-прежнему остается производителем бескомпромиссных и весьма дорогих суперкаров. Директор по маркетингу компании Ferrari Энрико Галльера заявил изданию Automotive News Europe, что этот факт, оказывается, не на шутку устрашает многих потенциальных клиентов марки. Именно им адресована новая модель Roma, которая, по замыслу компании, является «менее пугающей» и не должна смущать тех, кто ездил на мощных немецких автомобилях, но мечтал о покупке настоящего спорткара.

Самой большой группой среди покупателей Roma будут владельцы премиальных кроссоверов и седанов, считает Галльера. «Большинство из них опасались покупать Ferrari, но мы намерены опустить планку, чтобы они на личном примере убедились в том, что наши автомобили можно водить каждый день и ради этого не нужно ничем жертвовать», – заявил он.

Несмотря на это, Ferrari по-прежнему собирается выпустить свой первый кроссовер в 2022 году. Как сообщалось ранее, автомобиль получит название Purosangue, что в переводе означает «чистокровный». По словам технического директора Ferrari Майкла Лайтера, новинка будет существенно отличаться от своих прямых конкурентов Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan. Машину построят на новой переднемоторной архитектуре, которую в будущем также будут использовать суперкары семейства GT. Новая архитектура позволяет установку двигателей V6, V8, V12, гибридной установки, а также автоматической коробки передач с двойным сцеплением. Ранее сообщалось, что Purosangue получит гибридную силовую установку на базе восьмицилиндрового бензинового двигателя. Ожидается, что четырехместный вседорожник в длину будет достигать 5 метров. Автомобиль укомплектуют регулируемой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость пятидверного вседорожника составит около 300 тыс. евро.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 26 единиц. Это на 2 экземпляра, или 8%, больше, чем год назад. Самой популярной моделью итальянского люксового бренда у состоятельных россиян является Portofino, которая поступила в продажу в июне прошлого года со стартовой ценой порядка 15 млн рублей. За январь – сентябрь 2019-го она разошлась тиражом в 10 штук. Немногим меньше за этот период было куплено спорткаров Ferrari 812 Superfast (8 шт.), еще меньше – Ferrari 488 (6 шт.). Оставшиеся два автомобиля – это GTC4Lusso. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи Ferrari в нашей стране растут на фоне падения всего рынка новых люксовых машин, которое за 9 месяцев нынешнего года составило -10%.

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