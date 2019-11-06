Автоконцерны получат субсидии на доставку машинокомплектов

Минпромторг предложил распространить транспортные субсидии экспортерам на машинокомплекты, следует из проекта постановления правительства.

Как пишет «Российская газета», сейчас автоконцерны могут получать субсидии только на собранные автомобили. Однако машинокомплекты являются существенной частью экспорта предприятий отечественного автопрома, имеющих сборочные производства за рубежом, указывает Минпромторг в пояснительной записке. Предполагается, что производители смогут получить субсидии «задним числом» – постановление будет распространяться на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2019 года.

Напомним, субсидии на транспортировку правительство ввело в 2017 году. По действующим правилам компенсация составляет до 80% фактически понесенных затрат при транспортировке продукции на внешние рынки.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за девять месяцев 2019 года экспорт легковых автомобилей из России увеличился на 27% и составил 84 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 214 млн долларов. При этом в сентябре на внешние рынки было отправлено 10,6 тыс. автомобилей (+19,4% августу) на 162 млн долларов. Экспорт грузовых автомобилей в январе-сентябре увеличился на 4,5% и составил 10 тыс. машин на 258,6 млн долларов. В сентябре за рубеж было поставлено порядка 1,4 тыс. грузовиков (+36,1% к августу) на 40 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», египетская компания Al Amal начала производство и продажи автомобилей нового семейства LADA Granta. Как заявил управляющий директор LADA Export Макс Миссана, с выходом новой LADA Granta компания рассчитывает укрепить позиции LADA в Египте. Кроме того, КАМАЗ совместно с компанией UzAuto Trailer официально запустили в Самарканде новую линию сборки шасси автомобилей «КАМАЗ». А в 2020 году КАМАЗ планирует начать сборку грузовой техники во Вьетнаме, которая была приостановлена.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые легковые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».