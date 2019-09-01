КАМАЗ начал тестирование беспилотника

На заводской территории КАМАЗа начались первые тестовые заезды беспилотного автомобиля КАМА3-4308. Грузовик без водителя будет осваивать логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, проект по перевозке комплектующих с помощью автомобилей-роботов получил название «Одиссей». Пока речь идет о логистических операциях на дорогах в периметре промышленной площадки КАМАЗа. В целом, такие машины могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам.

«КАМАЗ создает сразу несколько типов автономных автомобилей: это транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения. Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью – погрешность навигации не превышает 3-5 см», – рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов.

«Одиссей» собран на основе дизельного автомобиля КАМАЗ-4308. Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом. Все данные с датчиков поступают в мозг машины – компьютер, где будет происходить анализ входящей информации о параметрах движения.

Кроме того, тестовые заезды камских грузовиков вскоре пройдут в одном из угольных карьеров Кузбасса. Речь идет о транспорте, создаваемом для работ на опасных участках. По словам гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, в Кемерово начнется накатка маршрута, впоследствии компания планирует предложить клиенту карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля, грунта при вскрышных работах.