Datsun не намерен покидать российский рынок и обещает новинки

Компания Nissan намерена свернуть производство автомобилей Datsun в Индонезии и России, сообщило деловое японское издание Nikkei Asia Review. При этом машины продолжат выпускать в Индии, где бюджетный бренд «популярен». Что касается Индонезии, то, по данным местных СМИ, там должны прекратить сборку «бюджетников» с начала 2020 года. При этом по одной версии, Datsun может полностью покинуть индонезийский рынок, по другой версии – с производства снимут хэтчбек GO и компактвэн GO+, а созданный на базе вэна паркетник под названием названием Cross останется в продаже (и, видимо, на конвейере), пишет портал «Колеса.ру».

А вот российский офис владеющей бюджетной маркой компании Nissan опроверг информацию Nikkei. «Мы не делали подобных заявлений и продолжаем производить автомобили на АВТОВАЗе. На сегодняшний день изменений в работе Datsun в России нет», – рассказал представитель Nissan. Также в компании сообщили о том, что в ближайших планах Datsun – обновление российских седана on-DO и хэтчбека mi-DO, а также выпуск новых спецверсий. Как именно изменятся предназначенные для России модели – пока неизвестно. Нет данных и о грядущих особых вариантах исполнения.

Напомним, в России продажи автомобилей Datsun начались в сентябре 2014 года. В настоящее время бренд представлен в нашей стране двумя моделями – седаном Datsun on-DO и хэтчбеком mi-DO, которые производятся на мощностях АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 18265 автомобилей, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

В каких городах есть дилерские центры Datsun, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».