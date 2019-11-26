BMW и Great Wall построят завод по производству электромобилей в Китае

Компании BMW и Great Wall объявили о создании нового совместного предприятия Spotlight Automotive Limited. Новый завод появится в 2022 году, его производственная мощность составит 160 тыс. автомобилей в год. Стороны совместными усилиями инвестируют в этот проект примерно 650 млн евро, сообщает портал «Колеса.ру».

Совместное предприятие BMW и Great Wall будет построено в городе Чжанцзяган (провинция Цзянсу), который находится недалеко от Шанхая. Этот город был выбран из-за широкой сети поставщиков, развитой инфраструктуры и наличия квалифицированной рабочей силы. Новой производственной площадке понадобится около 3 тыс. сотрудников.

Выпускать на новом заводе планируется электромобили марки MINI (она принадлежит Группе BMW), а также нескольких моделей для брендов Great Wall (в их число помимо «Великой стены» входят Haval, Wey и Ora, причем, под последним выпускаются как раз электрокары).

Подробности о том, какие модели MINI будут выпускаться в Китае, пока не раскрывается. Очевидно, что это будет не «розеточный» хэтчбек MINI Cooper SE: его серийное производство налажено на британском заводе в Оксфорде. Ожидается что, автомобили марки MINI, которые будут выпускаться на новом заводе в Китае, в основном пойдут на внутренний рынок. Однако часть из этих электрокаров все-таки будет продаваться по всему миру.

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